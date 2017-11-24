В Індії 13 вагонів потяга зійшли з рейок, є загиблі
12:16, 24 листопада 2017Світ
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Родини загиблих і потерпілі отримають грошові компенсації.
13 вагонів потяга зійшли з рейок / фото indianexpress.com
В Індії 13 вагонів потяга Vasco Da Gama-Patna express зійшли з рейок на залізничній станції Маникпур в окрузі Читракут між містами Гоа і Патна.
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В результаті інциденту загинули три людини, ще як мінімум дев'ять поранено, повідомляє The Indian Express.
Влада пообіцяла виплатити родинам загиблих і постраждалим грошові компенсації.
Подробиці і причини аварії з'ясовуються.
Як повідомляв УНІАН, у серпні в індійському штаті Уттар-Прадеш, поїзд Kaifiyat Express зіткнувся з сміттєвозом. Шість вагонів зійшли з рейок – понад 40 людей отримали поранення.
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