В Індії 13 вагонів потяга зійшли з рейок, є загиблі

В Індії 13 вагонів потяга Vasco Da Gama-Patna express зійшли з рейок на залізничній станції Маникпур в окрузі Читракут між містами Гоа і Патна.

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В результаті інциденту загинули три людини, ще як мінімум дев'ять поранено, повідомляє The Indian Express.

Влада пообіцяла виплатити родинам загиблих і постраждалим грошові компенсації.

Подробиці і причини аварії з'ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, у серпні в індійському штаті Уттар-Прадеш, поїзд Kaifiyat Express зіткнувся з сміттєвозом. Шість вагонів зійшли з рейок – понад 40 людей отримали поранення.