В Індії потяг зіткнувся зі сміттєвозом: десятки постраждалих (фото)

В індійському штаті Уттар-Прадеш поїзд Kaifiyat Express зіткнувся зі сміттєвозом. Шість вагонів зійшли з рейок – понад 40 людей отримали поранення. Про це повідомляє Ani News.

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Маршрут Kaifiyat Express проходить між Азамгархом і Нью-Делі. Інцидент стався близько 2:40 ранку. Кількість постраждалих підтвердив окружний суддя. Про загиблих не повідомляється.

У той же час видання Indian Express пише про більш ніж 70 поранених і вісім вагонів, що зішли з рейок.

Кількома днями раніше в Індії зійшли з рейок 14 вагонів Уткальского експреса в Катаулі в Уттар-Прадеш. Тоді загинули 23 людини.