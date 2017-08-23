В Індії потяг зіткнувся зі сміттєвозом: десятки постраждалих (фото)
07:47, 23 серпня 2017Світ
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В результаті зіткнення з рейок зійшли шість вагонів.
Аварія з поїздом і сміттєвозом в Індії / фото Uttar Pradesh Home Department
В індійському штаті Уттар-Прадеш поїзд Kaifiyat Express зіткнувся зі сміттєвозом. Шість вагонів зійшли з рейок – понад 40 людей отримали поранення. Про це повідомляє Ani News.
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Маршрут Kaifiyat Express проходить між Азамгархом і Нью-Делі. Інцидент стався близько 2:40 ранку. Кількість постраждалих підтвердив окружний суддя. Про загиблих не повідомляється.
Аварія з поїздом і сміттєвозом в Індії / фото Uttar Pradesh Home Department
У той же час видання Indian Express пише про більш ніж 70 поранених і вісім вагонів, що зішли з рейок.
Кількома днями раніше в Індії зійшли з рейок 14 вагонів Уткальского експреса в Катаулі в Уттар-Прадеш. Тоді загинули 23 людини.
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