Помер актор Ренс Ховард, батько режисера Рона Ховарда

Американський актор Ренс Ховард помер на 90-му році життя. Про це в Twitter повідомив його син, режисер Рон Ховард.

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Ренс Ховард знявся більш ніж у 260 фільмах і серіалах, у тому числі у фільмах свого сина. Найбільш відомими його роботами є ролі у фільмах "День незалежності", "Аполло-13", "Ангели і демони", "Ігри розуму".

Його син Клінт Ховард, онуки Брюс Даллас і Пейдж Ховард - також актори. Він одружився на актрисі Джин Ховард у 1949 році, в 2000 році вона померла.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно помер американський актор Девід Кессіді.