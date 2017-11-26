Помер актор Ренс Ховард, батько режисера Рона Ховарда
05:26, 26 листопада 2017Світ
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Ренс Ховард знявся більш ніж у 260 фільмах і серіалах, у тому числі у фільмах свого сина.
Ренс Ховард помер на 90-му році життя / Фото foxcarolina.com
Американський актор Ренс Ховард помер на 90-му році життя. Про це в Twitter повідомив його син, режисер Рон Ховард.
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Ренс Ховард знявся більш ніж у 260 фільмах і серіалах, у тому числі у фільмах свого сина. Найбільш відомими його роботами є ролі у фільмах "День незалежності", "Аполло-13", "Ангели і демони", "Ігри розуму".
Його син Клінт Ховард, онуки Брюс Даллас і Пейдж Ховард - також актори. Він одружився на актрисі Джин Ховард у 1949 році, в 2000 році вона померла.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно помер американський актор Девід Кессіді.
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