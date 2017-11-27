Стали відомі результати дитячого Євробачення-2017
00:57, 27 листопада 2017Світ
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Переможницею стала представниця Росії.
Росіянка набрала 188 балів / фото twitter.com/EurovisionJr
Росіянка Поліна Богучевич виграла фінал дитячого Євробачення, який відбувся в Тбілісі 26 листопада. Про це йдеться на офіційній сторінці конкурсу в Twitter.
Росіянка набрала 188 балів.
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Зовсім трохи для перемоги не вистачило Григолу Кіпшидзе з Грузії – він набрав 185 балів і посів друге місце. На третьому - Ізабелла Кларк з Австралії (172 балів).
Україну на дитячому Євробаченні представляла Анастасія Багінська. Набравши 147 балів, вона зайняла сьоме місце.
Всього у фіналі дитячого Євробачення 2017 брали участь 16 конкурсантів.
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