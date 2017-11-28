Родичі актора Табакова розповіли про його діагноз

Актор Олег Табаков госпіталізований в Першу Міську лікарню із запаленням легенів, про це РБК повідомив його старший син Антон.

"Він (Олег Табаков) знаходиться в Першій міській (лікарні). Дійсно, у нього після (обстеження діагностовано) запалення легенів", — заявив Антон Табаков.

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Раніше молодший син артиста Павло повідомив Агентству міських новин "Москва", що Табаков проходить планове стоматологічне обстеження.

У понеділок представники Першій міській лікарні розповіли РІА Новини, що актор був поміщений в шосте відділення реанімації.

Табаков, відповідаючи на питання про госпіталізацію, повідомив журналістам радіостанції "Говорить Москва", що хворий.