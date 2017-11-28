"Сподіваюся, ми станемо сім'єю в найближчому майбутньому": принц Гаррі і Меган Маркл планують завести дітей

Після оголошення про заручин, Меган Маркл і принц Гаррі дали перше спільне інтерв'ю ВВС.

Нареченому і нареченій звичайно ж поставили питання про дітей. Принц Гаррі відзначив, що вони з Меган не будуть поспішати, однак обзавестися потомством, звичайно, хочуть.

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"Ні, в даний час немає (планів, - ред.). Звичайно, один крок за один раз і, сподіваюся, ми створимо сім'ю в найближчому майбутньому", - сказав принц Гаррі.

Як повідомляв УНІАН, принц Гаррі розповів, як зробив пропозицію Меган Маркл.