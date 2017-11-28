"Сподіваюся, ми станемо сім'єю в найближчому майбутньому": принц Гаррі і Меган Маркл планують завести дітей
15:03, 28 листопада 2017Світ
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Принц Гаррі відзначив, що вони з Меган не будуть поспішати, однак обзавестися потомством, звичайно, хочуть.
Щаслива пара розповіла про знайомство і плани / YouTube BBC News
Після оголошення про заручин, Меган Маркл і принц Гаррі дали перше спільне інтерв'ю ВВС.
Нареченому і нареченій звичайно ж поставили питання про дітей. Принц Гаррі відзначив, що вони з Меган не будуть поспішати, однак обзавестися потомством, звичайно, хочуть.
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"Ні, в даний час немає (планів, - ред.). Звичайно, один крок за один раз і, сподіваюся, ми створимо сім'ю в найближчому майбутньому", - сказав принц Гаррі.
Як повідомляв УНІАН, принц Гаррі розповів, як зробив пропозицію Меган Маркл.
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