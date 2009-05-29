Світовий банк дає Білорусі $125 млн.

Рада директорів Світового банку (СБ) схвалила виділення Білорусі $125 млн. на реалізацію проекту в галузі енергозбереження. Про це, як передає ІТАР-ТАСС, йдеться в заяві СБ.

«Це найбільший кредит, який ми будь-коли виділяли Білорусі, - зазначив представник СБ Мартін РЕЙЗЕР, який займається відносинами з Україною, Білоруссю і Молдовою. - Ми підтримуємо зусилля білоруської влади, спрямовані на підвищення енергетичної безпеки, скорочення викидів вуглецю і закладення основи для конкуренції і зростання шляхом поліпшення енергозбереження».

Проект, про який іде мова, передбачає встановлення додаткового сучасного обладнання в шести опалювальних котельних, що дасть змогу їм працювати не тільки на обігрів, а й також виробляти електроенергію. За його реалізацію відповідатиме державне підприємство «Білінвестенергозбереження».