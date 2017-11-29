Оголена і вся в блискітках: Кім Кардашьян викликала захоплення у шанувальників (фото)

Зірка американського реаліті-шоу Кім Кардашьян, яка знову стане мамою, опублікувала у соцмережі пікантний знімок. На фото вона позує оголеною, а її тіло вкрите золотими блискітками.

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Фотосесія Кім стала рекламною кампанією, що готується до виходу її колекції хайлайтеров і блисків для губ Ultralight Beams, який запланований на перше грудня.

Всього за кілька годин новий знімок Кім Кардашьян оцінили вже більше мільйона користувачів мережі Instagram.

Випустити лінію хайлайтеров і блисків Кардашьян вирішила після успішного запуску колекції ароматів і наборів косметики KKW Beauty, яка принесла їй 14 мільйонів доларів.