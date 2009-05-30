Росія створить в Центральній Азії військове угрупування

Секретаріат Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) спільно з російським МЗС працюють над створенням потужного військового угрупування в Центральній Азії, яка має доповнити російсько-білоруське і російсько-вірменське, які існують в рамках ОДКБ.

Як повідомляє "Коммерсант", джерела в цих структурах, включаючи генсека ОДКБ Миколу Бордюжу, підтвердили, що із стадії обговорення робота вже перейшла в практичну площину.

— Ми припускаємо, що це буде чотиристороннє, навіть п`ятистороннє, угрупування. Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизія і Росія створять таке угруповання, як ми говоримо, для великої війни. На випадок реальної серйозної загрози територіальній цілісності і суверенітету. А все, що стосується реагування на кризові ситуації, - для цього є КСОР (Колективні сили оперативного реагування). Вони тому і створюються таким багатофункціональними, - сказав Микола Бордюжа в інтерв`ю.

За словами прес-секретаря ОДКБ Віталія Струговца, союзники планують, що до складу центральноазіатського угрупування увійдуть не окремі батальйони, як у випадку з Колективними силами оперативного розгортання (КСОР), а цілі з`єднання армій п`ятьох країн.

"Це будуть танкові й артилерійські частини, військово-морський флот на Каспії. З цього приводу підготовлені відповідні проекти документів", - зазначив Струговець.

Згідно з планами, основні ударні війська нового угруповання перебуватимуть у місцях постійної дислокації. Їх оснащенням і підготовкою повинні будуть займатися національні командування, проте військові з`єднання країн-союзників відпрацьовуватимуть питання спільних дій.

Завдання, які належить вирішувати майбутньому угрупованню в Центральній Азії разом з КСОР, частково позначені в "Стратегії національної безпеки РФ до 2020 року", затвердженій нещодавно президентом Росії. Це, зокрема, збереження балансу сил поблизу кордонів РФ і кордонів її союзників в умовах боротьби, що посилилася, за володіння джерелами енергоресурсів.

Лента.ру