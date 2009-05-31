В іранському літаку знайшли вибуховий пристрій
10:36, 31 травня 2009Світ
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Лайнер перевозив більше 130 пасажирів
Іранські спецслужби знешкодили бомбу, яка була закладена в літаку, що виконував внутрішній рейс.
Як повідомляє агентство «Франс Прес» з посиланням на місцеві ЗМІ, лайнер авіакомпанії Kish Air перевозив 131 пасажира з міста Ахваз, що на заході країни, до столиці - Тегерану. Саморобний вибуховий пристрій був виявлений у туалеті за 15 хвилин після зльоту.
Як уточнює «Рейтер», бомбу знайшли співробітники безпеки авіакомпанії. Літак здійснив екстрену посадку, і пристрій було знешкоджено вже на землі.
Відповідальності за інцидент поки що ніхто на себе не взяв. Інші подробиці інциденту поки не повідомляються, зазначає «Лента.ру».
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