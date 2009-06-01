Два кандидати в президенти Киргизії не склали іспит на знання мови

Два кандидати в президенти Киргизії не склали іспит на знання державної киргизької мови і вибули з передвиборчих перегонів, повідомляє Центральна комісія з виборів і проведення референдумів.

За словами її представників, із завданням не впоралися бізнесмен Кутманбек ЕШЕНБАЄВ і прапорщик у відставці Азамат УЛАМАЄВ. На думку фахівців-лінгвістів зі спеціально створеної для приймання іспиту комісії, обидва кандидати продемонстрували «незадовільні» знання і допустили безліч помилок, як у письмових роботах, так і під час усних відповідей.

Згідно з киргизьким законодавством, кандидати в президенти країни зобов`язані достатньою мірою володіти киргизькою мовою. Під час випробування вони повинні у письмовій формі викласти свою передвиборчу програму, усно оголосити її тези і прочитати художній текст, відзначає «Газета.ру».