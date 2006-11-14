Автор “Коду да Вінчі” виграв справу про плагіат

Верховний суд США відхилив апеляцію американського письменника Люіса Пердью, який обвинувачував автора "Кода да Вінчі" Дена Брауна у плагіаті. Таким чином, закрито останню справу проти автора гучного романа. Тяжба тривала більше півтора року, відзначає агентство Bloomberg.

Пердью заявляв в своєму позові, що сюжет і деталі "Кода та Вінчі" в значній мірі були взяті з романа "Дочка Бога" ("Daughter of God"), опублікованого позивачем в 2000 році. Пердью добивався виплати йому збитків через шкоду, заподіяну плагіатом, від видавництва Random House і кіностудії Columbia Pictures, що екранізувала роман Брауна в 2006 році.

Юристам Random House і Дена Брауна вдалося довести, що між двома книгами існують настільки істотні відмінності, що схожість можна побачити тільки в збігу історичних фактів і деяких "абстрактних тем".

У квітні 2006 року Ден Браун виграв ще одну справу про плагіат. У незаконному використовуванні чужих ідей і текстів його обвинувачували два автори - Майкл Бейджент і Ричард Лі, що опублікували в 1982 році конспірологічний бестселер "Свята кров і святий Грааль". Проте лондонський суд взяв бік автора "Кода да Вінчі".

Лента.ру