Таліби захопили кількасот курсантів військового училища

У Пакистані озброєні таліби захопили в заручники близько 400 курсантів військового училища, їх викладачів і родичів, передає CNN.

Інцидент стався в провінції Північний Вазиристан. Курсанти військового училища поверталися з церемонії, присвяченої закінченню навчального року. Як повідомляється на сайті The Guardian, до військового училища Razmak Cadet College надійшов телефонний дзвінок нібито від представника уряду, який сказав, щоб усі люди, які є в училищі, терміново залишили цей регіон. За 35 кілометрів від території училища колону з 30 автобусів, мікроавтобусів і автомобілів зупинили бойовики, водієві однієї машини, в якій було 17 осіб, вдалося втікти, решта затримані і відвезені в невідомому напрямку.

За даними CNN, більшість заручників - курсанти училища, діти і молоді люди у віці від 9 до 22 років, а також викладачі і рідні курсантів.

Північний Вазиристан - прикордонна провінція Пакистану на кордоні з Афганістаном. Позиції руху "Талібан" в цій провінції особливо сильні. З 2004 р. таліби захопили фактичну владу в регіоні, відтіснивши традиційних племінних вождів, а 14 лютого 2006 р. оголосили про створення Ісламської держави Вазиристан.

Нагадаємо, що з початку травня урядові війська ведуть масштабну операцію проти талібів у долині Сват (бл. 200 кілометрів від місця захоплення). Військове командування Пакистану у суботу заявило про відновлення контролю над Мінгорою - головним містом долини. Повідомляється про тяжкі бої у міста Чарбаг. Військові стверджують, що за останню добу в Сваті та сусідньому районі Бунер вбиті близько 40 бойовиків. Акція в Північному Вазиристані, ймовірно, розглядається як контрудар по центральному уряду.