Рада міністрів внутрішніх справ СНД відбудеться в Ялті

06:17, 02 червня 2009
Світ
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Колеги Луценка зберуться в четвер

4 червня в Ялті планується проведення чергового засідання Ради міністрів внутрішніх справ країн– учасниць СНД.

Як повідомили УНІАН у відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Криму, засідання пройде в Лівадійському палаці. Після підписання підсумкових документів очікується прес-конференція.

«Тісна співпраця правоохоронних органів країн СНД приносить і, впевнений, приноситиме в майбутньому вагомі результати», – йдеться у зверненні заступника міністра внутрішніх справ України – начальника міліції Криму Миколи ІЛЛІЧОВА.

 

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