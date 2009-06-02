Рада міністрів внутрішніх справ СНД відбудеться в Ялті
06:17, 02 червня 2009Світ
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Колеги Луценка зберуться в четвер
4 червня в Ялті планується проведення чергового засідання Ради міністрів внутрішніх справ країн– учасниць СНД.
Як повідомили УНІАН у відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Криму, засідання пройде в Лівадійському палаці. Після підписання підсумкових документів очікується прес-конференція.
«Тісна співпраця правоохоронних органів країн СНД приносить і, впевнений, приноситиме в майбутньому вагомі результати», – йдеться у зверненні заступника міністра внутрішніх справ України – начальника міліції Криму Миколи ІЛЛІЧОВА.
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