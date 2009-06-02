У Грузії стався вибух на залізниці

Сьогодні вранці стався вибух на залізниці в Західній Грузії на ділянці Хобі-Зугдіді, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на ТОВ "Грузинська залізниця".

За інформацією компанії, вибух стався незадовго до того, як на цьому місці мав проїхати залізничний состав.

"На щастя, на цій ділянці не було моста. Залізниця зазнала незначних пошкоджень", - сказав співрозмовник агентства.

Зараз на місці працюють криміналісти.