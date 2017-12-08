Найкращі фото тижня: епопея з Саакашвілі, палестинці проти Трампа та пекельна стихія в Каліфорнії (фотопідбірка)

17:02, 08 грудня 2017
Світ
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Підбірка найбільш вражаючих фотографій з усього світу, опублікованих на фотосервісі Reuters протягом тижня, що минає.

Каліфорнію охопили масштабні лісові пожежі, 5 грудня / REUTERS

У ніч з 3 на 4 грудня Місяць досягла найбільших видимих розмірів за 2017 рік. Явище під назвою суперповня могли спостерігати в усьому світі.

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Вранці 5 грудня до екс-голови Одеської ОДА, лідері "Руху нових сил" Михеїла Саакашвілі з обшуками прийшли силовики. Пізніше його затримали, однак за кілька годин політик був силою звільнений його прихильниками. Після цього усі вони рушили до Ради, де облаштували наметове містечко з барикадами.

Тим часом 6 грудня президент США Дональд Трамп оголосив про намір визнати Єрусалим столицею Ізраїлю, після чого палестинці влаштували масові протести.

Каліфорнію ж цього тижня охопили масштабні пожежі, де через потужну стихію вже евакуювали понад 200 тисяч осіб.

ПС: Остання фото в галереї - приємний бонус :)

Суперповня над французьким Марселем в ніч на 4 грудня
Суперповня над французьким Марселем в ніч на 4 грудня /  © REUTERS
Суворий китайський чоловік на пляжі в Яньтаї, 4 грудня
Суворий китайський чоловік на пляжі в Яньтаї, 4 грудня /  © REUTERS
Перша народжена у Франції панда отримала ім'я ''здійснення мрії'', 4 грудня
Перша народжена у Франції панда отримала ім'я "здійснення мрії", 4 грудня /  © REUTERS
Протестувальники проти змін в закони про страйки намагаються допомогти потерпілому поліцейському після штурму Мінпраці в Афінах, Греція, 5 грудня
Протестувальники проти змін в закони про страйки намагаються допомогти потерпілому поліцейському після штурму Мінпраці в Афінах, Греція, 5 грудня /  © REUTERS
Саакашвілі, звільнений з машини силовиків своїми прихильниками в Києві, 5 грудня
Саакашвілі, звільнений з машини силовиків своїми прихильниками в Києві, 5 грудня /  © REUTERS
Каліфорнію охопили масштабні лісові пожежі, 5 грудня
Каліфорнію охопили масштабні лісові пожежі, 5 грудня /  © REUTERS
Чайка рано вранці на березі озера в Швейцарії, 5 грудня
Чайка рано вранці на березі озера в Швейцарії, 5 грудня /  © REUTERS
Світлофор у столиці Австрії, де на початку тижня дозволили одностатеві шлюби, 6 грудня
Світлофор у столиці Австрії, де на початку тижня дозволили одностатеві шлюби, 6 грудня /  © REUTERS
Люди фотографують величезну хвилю під час циклону в Мумбаї, 5 грудня
Люди фотографують величезну хвилю під час циклону в Мумбаї, 5 грудня /  © REUTERS
Барикади на акції протесту прихильників Саакашвілі в Києві, 6 грудня
Барикади на акції протесту прихильників Саакашвілі в Києві, 6 грудня /  © REUTERS
Рибалка на човні холодним ранком в Кашмірській долині, 6 грудня
Рибалка на човні холодним ранком в Кашмірській долині, 6 грудня /  © REUTERS
Палестинці спалюють плакати Нетаньяху і Трампа під час акції протесту проти наміру США визнати Єрусалим столицею Ізраїлю, 6 грудня
Палестинці спалюють плакати Нетаньяху і Трампа під час акції протесту проти наміру США визнати Єрусалим столицею Ізраїлю, 6 грудня  /  © REUTERS
Прихильники незалежності Каталонії зі всієї Європи на мітингу в Брюсселі, 7 грудня
Прихильники незалежності Каталонії зі всієї Європи на мітингу в Брюсселі, 7 грудня /  © REUTERS
У Ватикані урочисто запалили головну різдвяну ялинку, 7 грудня
У Ватикані урочисто запалили головну різдвяну ялинку, 7 грудня /  © REUTERS
Жіноча збірна Нігерії з бобслею, яка першою в історії Африки пробилася на зимову Олімпіаду, на презентації, 7 грудня
Жіноча збірна Нігерії з бобслею, яка першою в історії Африки пробилася на зимову Олімпіаду, на презентації, 7 грудня /  © REUTERS
І невеликий бонус - милий котик з Праги, 8 грудня
І невеликий бонус - милий котик з Праги, 8 грудня /  © REUTERS

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Теги: #фоторепортаж#фотопідбірка#найкращі фото тижня#вражаючі фото