Найкращі фото тижня: епопея з Саакашвілі, палестинці проти Трампа та пекельна стихія в Каліфорнії (фотопідбірка)

У ніч з 3 на 4 грудня Місяць досягла найбільших видимих розмірів за 2017 рік. Явище під назвою суперповня могли спостерігати в усьому світі.

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Вранці 5 грудня до екс-голови Одеської ОДА, лідері "Руху нових сил" Михеїла Саакашвілі з обшуками прийшли силовики. Пізніше його затримали, однак за кілька годин політик був силою звільнений його прихильниками. Після цього усі вони рушили до Ради, де облаштували наметове містечко з барикадами.

Тим часом 6 грудня президент США Дональд Трамп оголосив про намір визнати Єрусалим столицею Ізраїлю, після чого палестинці влаштували масові протести.

Каліфорнію ж цього тижня охопили масштабні пожежі, де через потужну стихію вже евакуювали понад 200 тисяч осіб.

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