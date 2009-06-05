Росії час вибирати: СОТ чи Казахстан з Білоруссю

Створення Митного союзу РФ, Казахстану і Білорусі може відкласти вступ Росії до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний директор російської державної корпорації «Роснано» Анатолій ЧУБАЙС на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

«Це може стати альтернативою... Адже, вступивши в Митний союз, Росія юридично не має права бути самостійним перемовниками щодо СОТ», - сказав А.ЧУБАЙС.

Він не виключає, що це може затягнути переговорний процес стосовно СОТ на багато років.

А.ЧУБАЙС підкреслив, що переговори стосовно вступу РФ до СОТ, які затяглися на 16 років, викликають відчуття «безнадійності».«Ми проти 17-х роковин. Нам 16 років досить», - підкреслив він.

У той же час, він не виключає, що в разі продуктивних переговорів РФ може вступити до СОТ до кінця цього року.