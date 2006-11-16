Туреччина заморозила військову співпрацю з Францією у зв`язку зі схваленням нижньою палатою парламенту закону, що забороняє заперечення геноциду вірмен в Османській імперії, повідомляє Associated Press.

Як повідомив під час прийому в Анкарі генерал Ількер БАШБУГ, усі контакти між двома країнами по військовій лінії заморожено, скасовано взаємні візити кількох високопосадових делегацій.

Для ухвалення закону про геноцид він має отримати підтримку французького Сенату і президента країни. Туреччина є одним з найбільших покупців французької військової техніки.