Росія введе до Білорусі дві армії в повному складі

Росія введе у вересні на територію Білорусії дві армії у повному складі для широкомасштабних навчань "Захід", повідомив РІА “Новости” начальник Генштабу ЗС РФ Микола Макаров.

"Цього року ми починаємо проводити серію великих навчань в рамках переходу на новий вигляд Збройних сил РФ. Широкомасштабні навчання "Захід" пройдуть 8-29 вересня, коли на територію Білорусії будуть введені дві наших армії у повному складі", - сказав Макаров.