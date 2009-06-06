Росія введе до Білорусі дві армії в повному складі
22:43, 06 червня 2009Світ
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Для широкомасштабних навчань
Росія введе у вересні на територію Білорусії дві армії у повному складі для широкомасштабних навчань "Захід", повідомив РІА “Новости” начальник Генштабу ЗС РФ Микола Макаров.
"Цього року ми починаємо проводити серію великих навчань в рамках переходу на новий вигляд Збройних сил РФ. Широкомасштабні навчання "Захід" пройдуть 8-29 вересня, коли на територію Білорусії будуть введені дві наших армії у повному складі", - сказав Макаров.
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