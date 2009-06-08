Мешканка Чикаго в 90 років отримала диплом про закінчення школи

Мешканка Чикаго отримала диплом про закінчення середньої школи в 90 років, повідомляє агентство «Ассошіейтед Прес».

У юні роки Елеанора БЕНЗ була змушена покинути навчання в школі Lake View High для того, щоб допомогти своїй сім`ї, яка опинилася в скрутному фінансовому становищі під час Великої депресії. З 1936 року Е.БЕНЗ почала працювати, потім переїхала в передмістя Чикаго, народила 15 дітей, має 54 внуків та 37 правнуків. Вона відвідувала вечірню школу з машинопису і бухгалтерського обліку, але середню школу так і не закінчила.

Незадовго до свого 90-річчя Е.БЕНЗ зізналася одній з доньок, що незакінчена шкільна освіта є найбільшим розчаруванням її життя. Рідні зв`язалися з школою, в якій вчилася Е.БЕНЗ і в результаті вона отримала атестат через 73 роки, повідомляє РІА «Новости».