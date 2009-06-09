На місці катастрофи лайнера Air France вже підняли тіла 24 пасажирів

Бразильські військові, які ведуть пошукові операції в Атлантичному океані на місці ймовірної катастрофи літака А330 авіакомпанії Air France, у понеділок підняли тіла ще восьми пасажирів лайнера, тепер загальна кількість піднятих тіл становить 24, передає РІА «Новости» з посиланням на агентство Ассошиейтед Прес.

Раніше повідомлялося про 16 тіл.

За словами полковника бразильських ВПС Енрі МУНЬОСА, тіла було виявлено за 640 кілометрів на північний схід від архіпелагу Фернанду-ді-Норонья і за 70 кілометрів від того місця, де аеробус надіслав останній електронний сигнал про несправність на борту.

Також у понеділок бразильські ВМС підняли з океану великий фрагмент хвостової частини А330, що може істотно полегшити завдання виявлення "чорних ящиків", оскільки бортові самописці знаходилися саме в задній частині лайнера.

Крім того, під час пошуків вдалося підняти фрагменти крила літака, частини конструкції, крісла, рідкокристалічні екрани, кисневі маски, особисті речі пасажирів.

Як повідомлялося, рейс Air France 447 вилетів 1 червня з міжнародного аеропорту Ріо-де-Жанейро й повинен був приземлитися в паризькому аеропорту імені Шарля де Голля. Зв`язок із літаком було втрачено через чотири години після вильоту, коли лайнер йшов над Атлантикою. На борту перебували 228 людей. Ця катастрофа стала найбільшою в світі за останні 8 років і найбільшою за 75-річну історію Air France.