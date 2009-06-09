У Польщі зростає попит на робочу силу з України

- генконсул

Київ, 9 червня. УНІАН. У Польщі зростає попит на сезонну робочу силу з України.

Як передає радіо “Свобода”, про це повідомив генеральний консул Польщі у Львові Гржегорж ОПАЛІНСЬКИЙ.

За словами Г.ОПАЛІНСЬКОГО, за цей рік Генеральне консульство Польщі у Львові видало понад 80 тисяч робочих віз. Попри економічну кризу нині польські підприємці і фермери вкрай потребують робочої сили з України на сезонні роботи.

Порівняно з минулим роком аж на 80% зросла зацікавленість польських підприємців у робочій силі з України. Переважно українці працюють на будівельних роботах та у сільському господарстві. Жінки збирають полуницю і черешню. Робота фізично дуже важка, починається з 4-ї години ранку, але лише на зборі врожаю і можна заробити 700-900 доларів у місяць, зауважив генконсул.

“Важко сказати, де саме потребують більше українців, але тут є зацікавлення двох сторін - як польських бізнесменів, які потребують на сезонні роботи людей, так і самі громадяни України дуже зацікавлені в тому, щоб отримати візу з правом на працю”, – зазначив генконсул Польщі у Львові.

Однак отримати цю візу українцям доволі складно, повідомляє радіо “Свобода”. Передусім потрібно вистояти довжелезну чергу, подати масу документів від роботодавця. Доволі часто польські працедавці телефонують у консульство з проханням прискорити візовий процес для громадян України. Приходити в консульську установу людям доводиться по кілька разів. “Я вже тут вдруге. Немає в Україні роботи, тому треба їхати і працювати за кордоном. Що собі там думають на горі, що ми без роботи вдома. Мій чоловік будівельник, зараз без роботи, що робити?”, - зазначає одна із відвідувачів Генерального консульства у Львові.

Зараз у Львові на одне вільне робоче місце претендує 21 людина, а по області ця статистика у десять разів більша. Зокрема, у Золочівському районі на одне робоче місце припадає понад 260 безробітних. Щодня понад 250 галичан звертаються у центри зайнятості, але щомісяця зменшується потреба у робочій силі.

Українським працедавцям потрібні лише фахівці робітничих професій, але ті воліють працювати за кордоном, де вища оплата. Натомість майже 30% безробітних, які зареєстровані, не мають жодної кваліфікації, йдеться у повідомленні радіо “Свобода”.