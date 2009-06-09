Журнал The Economist назвав найкомфортніші для життя міста
12:22, 09 червня 2009Світ
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Москва - на 69-му місці
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Про це повідомляє сайт «Вести.ру».
Москва за комфортністю опинилася на 69-му місці, випередивши при цьому китайську столицю. Пекін розмістився на 76-му рядку, незважаючи на всі поліпшення, які сталися в місті напередодні торішньої Олімпіади.
Щорічний рейтинг найбільш пристосованих для життя міст складається з урахуванням рівня життя населення, соціальної стабільності, безпеки, стану довкілля, розвитку охорони здоров`я і культури, а також доступності товарів і послуг.
Найменш пристосованими для життя виявилися Алжір - столиця одноіменної держави, Дакка - столиця Бангладеш і Хараре - столиця Зімбабве.
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