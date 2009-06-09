Журнал The Economist назвав найкомфортніші для життя міста

Журнал The Economist назвав найкомфортнішими на планеті містами для життя Ванкувер (Канада), Відень (Австрія) і Мельбурн (Австралія).

Про це повідомляє сайт «Вести.ру».

Москва за комфортністю опинилася на 69-му місці, випередивши при цьому китайську столицю. Пекін розмістився на 76-му рядку, незважаючи на всі поліпшення, які сталися в місті напередодні торішньої Олімпіади.

Щорічний рейтинг найбільш пристосованих для життя міст складається з урахуванням рівня життя населення, соціальної стабільності, безпеки, стану довкілля, розвитку охорони здоров`я і культури, а також доступності товарів і послуг.

Найменш пристосованими для життя виявилися Алжір - столиця одноіменної держави, Дакка - столиця Бангладеш і Хараре - столиця Зімбабве.