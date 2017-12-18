Навальний попри невпевненість у перемозі почав процедуру висунення в президенти РФ

Російський опозиційний політик, засновник Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Олексій Навальний почав процедуру висунення своєї кандидатури на пост президента Росії.

Про це Навальний повідомив у своєму блозі в понеділок, 18 грудня. Опозиціонер має намір брати участь у виборах як самовисуванець, передає DW.com.

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Відповідно до закону РФ, для висунення кандидат повинен провести збори групи виборців у складі не менше 500 осіб. "Група необов'язково повинна бути одна, і ми їх проводимо 20 штук в 20 містах країни... Сьогодні зранку відповідні повідомлення подані (регіональні виборчі комісії. - Ред.) у всіх містах", - пояснив засновник ФБК. Збори відбудуться 24 грудня в Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Красноярську, Пермі, Ростові-на-Дону, Іркутську та інших містах.

В інтерв'ю агентству AP опозиціонер висловив упевненість у тому, що зміг би обігнати чинного президента Володимира Путіна на виборах, якби вони проводилися чесним шляхом.

Але в сформованій ситуації обійти Путіна не вдасться, оскільки телебачення, яке дивляться більшість росіян, знаходиться під контролем Кремля, зазначив Навальний.

Голова Центральної виборчої комісії Елла Памфілова на прохання одного з російських агентств прокоментувати намір Навального взяти участь у виборах відповіла, що для всіх існує однакова формальна процедура: "Принесуть документи, будемо розглядати так, як належить". "Після того, як ті чи інші претенденти на те, щоб стати кандидатами, проведуть відповідні процедури, після того, як до нас прийдуть на першу стадію, ось тоді ми вже будемо розглядати конкретну ситуацію щодо кожного", - пояснила Памфілова.

Раніше вона заявляла, що Навальний за законом зможе брати участь у виборах лише після 2028 року, адже був звинувачений у тяжкому злочині. Мова йде про справу "Кіровлісу", за яким Навальний в 2013 році отримав 5 років умовно за розкрадання майна. Європейський суд з прав людини в 2016 році визнав рішення російського суду необґрунтованим, але у наступному році суд в Кірові повторно визнав Навального винним у тій же справі.

Вибори президента РФ відбудуться 18 березня 2018 року.