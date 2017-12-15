У Кремлі пояснили, чому Путін не називає прізвища Навального

У Кремлі заявили, що президент РФ Володимир Путін не називає російського опозиціонера Олексія Навального на прізвище через своє ставлення до нього. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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"Я не знаю. Ну, не називає. Справді, ми теж це помічаємо. Очевидно, це пов'язано зі ставленням до цієї людини, якого, власне, президент і не приховував під час вчорашньої прес-конференції», - сказав Пєсков журналістам, відповідаючи на запитання про те, чому Путін не називає опозиціонера на прізвище.

При цьому прес-секретар наголосив, що не варто розглядати таку відповідь визнанням того, що рішення про недопущення опозиціонера до президентських виборів було політичним.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня Путін порівняв російського опозиціонера Олексія Навального з екс-президентом Грузії, лідером партії «Рух нових сил» Міхеїлом Саакашвілі і пообіцяв не допустити перевороту в Росії.

«З приводу персонажів, яких ви згадали (Навального): сьогодні вже говорив про Україну. Ви хочете, щоб у нас по площах бігали десятки Поро..., вибачте, Саакашвілі? Тих, кого ви назвали. Це Саакашвілі, тільки в російському виданні, і ви хочете, щоб такі Саакашвілі дестабілізували ситуацію в країні, ви хочете, щоб ми переживали від одного майдану до іншого, щоб у нас були спроби державних переворотів? Ми все це вже проходили. Я впевнений, що переважна більшість громадян цього не хоче і цього не допустить», - сказав Путін під оплески представників російських ЗМІ.

Засновник "Фонду боротьби з корупцією" Олексій Навальний оголосив про участь у виборах, але в ЦВК заявляють, що балотуватися він зможе не раніше 2028 року (через десять років після закінчення умовного терміну, який закінчується влітку 2018 року). Конституція не заважає йому брати участь у виборах, наполягає сам Навальний.