У Литві занепокоєні постійною дислокацією російських "Іскандерів" під Калінінградом

Постійна дислокація оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М" у Калінінградські області є новою ситуацією і новою загрозою. Про це заявив міністр оборони Литви Раймунд Каробліс, передає Європейська правда.

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"Розміщення ракет "Іскандер" ми, з одного боку, оцінюємо з точки зору того, що вони можуть нести як ядерну, так і конвенціональну зброю. Ядерна зброя в цьому плані була новим явищем. І вона може досягти території не тільки Литви, але і території наших західних союзників. І не тільки Польщі, а й Німеччини, і Швеції. Це - нова ситуація і нова загроза" - сказав він.

Крім того, за словами міністра, Литва оцінює появу "Іскандер - М" в загальному контексті модернізації озброєнь в Калінінградській області.

Як повідомлялося, Росія у найближчий час на постійній основі розмістить оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М" у Калінінградські області.

Зробити це російська влада обіцяа починаючи з 2007 року, проте до цих пір новітні комплекси перекидалися в цей регіон лише на тимчасовій основі.

Як повідомляв УНІАН, у вересні російські літаки увірвалися до повітряного простору Литви під час навчань "Захід-2017".