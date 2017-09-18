Російські літаки увірвалися до повітряного простору Литви під час навчань "Захід-2017"

Два російських військово-транспортних літаки "Іл-76" минулого тижня під час російсько-білоруських навчань "Захід-2017" порушили повітряний простір Литви. Про це повідомив литовський МЗС, передає Delfi.

Міноборони Литви оголосило, що порушення пізно ввечері суботи було зафіксовано "засобами Збройних сил Литви зі спостереження за повітряним простором".

У понеділок до МЗС був викликаний російський посол у Литві Олександр Удальцов, йому вручена нота про порушення повітряного простору Литви. Дипломати вимагали, щоб відповідальні відомства Росії якомога швидше надали пояснення у зв'язку з цим інцидентом й вжили необхідних заходів до того, щоб у майбутньому такі інциденти не повторювалися.

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Посадові особи оголосили, що інцидент стався, коли з основної частини Росії до Калінінградської області летіли шість російських військово-транспортних літаків "Іл-76". Два з них відхилилися від плану польоту і о 22.50 та о 23.10 увійшли у повітряний простір Литви над територіальними водами. У ньому російські літаки пробули близько 2 хвилин, поки не влетіли в Калінінградську область.

Офіцер зі зв'язків з громадськістю авіабази ВПС Литви, капітан Єва Гульбинене розповіла, що минулої суботи, винищувачі США не підіймалися в повітря для супроводу російських військових літаків, що летіли над Балтикою.

Як повідомляв УНІАН, спільні стратегічні навчання збройних сил Білорусі й Росії "Захід-2017" розпочалися 14 вересня і триватимуть до 20 вересня. Перший етап навчань закінчився 16 вересня. 17 вересня розпочався другий етап - активна фаза.

Навчання відбуваються на полігонах Білорусі та Росії. Президент РФ Володимир Путін у понеділок, 18 вересня, проінспектує хід цих навчань у Ленінградській області.

Напередодні до Мінська прибули спостерігачі за навчаннями від Латвії, Литви, Норвегії, Польщі, України, Швеції, Естонії - по два представники від кожної запрошеної держави.