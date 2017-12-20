США ввели нові санкції проти двох військових підприємств РФ

Міністерство торгівлі США ввело нові санкції щодо 2 російських компаній, які працюють на військово-промисловий комплекс: конструкторського бюро "Новатор" і науково-виробничого центру "Титан-Баррикады".

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Про це йдеться в заяві міністерства від 19 грудня, передає "Радіо Свобода".

Зазначається, що вказані компанії несуть відповідальність за виробництво крилатих ракет, заборонених Договором про контроль над озброєннями, укладеним між СРСР і Сполученими Штатами у 1987 році (про ліквідацію ракет малої і середньої дальності).

"Ці компанії виробляють для російського Міністерства оборони комплекси крилатих ракет наземного базування із дальністю польотів, забороненою в рамках Договору про ракети середньої і малої дальності. Тому є достатньо підстав вважати, грунтуючись на конкретних і зрозумілих фактах, що вони були залучені до дій, що суперечать національній безпеці або зовнішньополітичним інтересам США", – йдеться у заяві.

У МЗС РФ вже розкритикували нові санкції Сполучених Штатів, назвавши звинувачення "безпредметними".