Претенденти на "Оскар": стало відомо, які фільми допущені до головної боротьбі

Американська академія кінематографічних мистецтв і наук оприлюднила список фільмів, допущених до участі в головній боротьбі за премію «Оскар», повідомляє Variety. На висунення в номінацію «Кращий фільм» претендує 341 повнометражна картина.

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У числі потенційних ключових гравців — стрічки «Клич мене своїм ім'ям», «Три білборда на кордоні Еббінга, Міссурі», «Секретне досьє», «Леді Птах», «Геть», «Дюнкерк», «Форма води», «Темні часи», «Проект «Флорида», «Любов – хвороба», «Ферма «Мадбаунд», а також «Диво-жінка».

Крім того, в список потрапив фільм «Всі гроші світу», де актор Крістофер Пламмер замінив викритого в сексуальних домаганнях Кевіна Спейсі.

Є у розширеному переліку і картини, які навряд чи будуть вести боротьбу за «Оскар» у головній категорії. Серед них – «Рятувальники Малібу», «Мумія», «Ліга справедливості», «Эмоджи фільм».

В номінації «Кращий фільм» може бути представлено від п'яти до десяти картин, на відміну від інших категорій, де кількість номінантів не перевищує п'яти.

Номінації будуть оголошені 23 січня, церемонія вручення запланована на 4 березня 2018 року.