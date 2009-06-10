Медведєв розпорядився продовжити знищення «терористичного непотребу»

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявляє, що знищення «терористичного непотребу» на Північному Кавказі має бути продовжене.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він сказав учора в Махачкалі, виступаючи на розширеній оперативній нараді з членами Ради безпеки РФ.

Зокрема, він повідомив, що в цілому в 2009 році в республіках Північного Кавказу було здійснено 308 злочинів терористичного спрямування, а минулого року за цей же період було 312 таких проявів. Він зазначив, що внаслідок злочинів загинуло 75 співробітників силових структур і 48 цивільних осіб. Загальна кількість бандитів, які були ліквідовані цього року, становить 112 чоловік – це реальний результат роботи, підкреслив він.

«Тому робота з наведення порядку по знищенню терористичного непотребу має бути продовжена незалежно від того, який режим у нас діє. Ми повинні вести цю роботу на всіх територіях Південного федерального округу, Північного Кавказу незалежно, ще раз підкреслюю, від правових режимів, адже це питання безпеки, це питання життя і здоров`я наших людей», - підкреслив Д.МЕДВЕДЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня в Чечні скасовано режим контртерористичної операції, що діє з 1999 року. З вказаного часу заходи стосовно боротьби з тероризмом у Чечні здійснюються відповідно до загального порядку, що діє в інших регіонах Росії. Під зняттям режиму слід розуміти виведення з Чечні практично всіх підрозділів внутрішніх військ, дислокованих там на тимчасовій основі, - близько 20 тис. військовослужбовців.