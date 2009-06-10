Пасажир рейсу AF 447, що впав у океан, був застрахований на $1,4 млн.

Загадкових збігів навколо трагедії рейсу AF 447, що впав у Атлантичний океан, виявляється все більше. Наприклад, життя одного з дев`яти китайців, що знаходилися на борту нещасливого лайнера, виявляється, було застраховане на $1,4 мільйона.

Як пише китайська газета China Daily, страховики відмовляються назвати ім`я цього пасажира. Відомо лише, що людина це була небідна - внесок становив $35 тисяч. Тепер же, коли його родичі оформлять необхідні документи, їм виплатять в 40 разів більше.

Пройшли навіть чутки, що ця чимала сума могла стати причиною катастрофи - мовляв, або сам застрахований, або його рідня причетні до аварії. Але тільки навряд чи це так - китаєць застрахувався ще в 2008 році. Навіщо тоді було стільки вичікувати і потім тягнути з собою в могилу більше двох сотень чоловік?

Комсомольская правда