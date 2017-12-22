Вихід Польщі з ЄС є цілком реальним - Die Welt

Євросоюз втомився боротися з владою Польщі за збереження незалежної судової системи в країні. Її просили, вмовляли, погрожували - тепер її хочуть позбавити права голосу. Або вигнати. Видання Die Welt опублікувало статтю про те, як східноєвропейські країни розхитують єдність ЄС. Повний переклад публікує "Главред".

Уявіть футболіста, який здійснює грубий фол, каже Франс Тіммерманс, махаючи рукою, наче тримаючи червону картку. Один гравець травмує іншого, і незалежний спостерігач погоджується, що повинно було бути видалення. "Але арбітр каже: Я зараз не показую червону, бо це призвело б до глядацького обурення. Що б ви на це сказали?"

Читайте такожПрезидент Польщі ветував закони про судову реформу, що викликали масові протести по всій країні

Франс Тіммерманс, перший віце-президент Європейської Комісії і найважливіший заступник Жана-Клода Юнкера, відчуває себе явно не в своїй тарілці в ці хвилини. Ось він стоїть за трибуною в залі для прес-конференцій, це історичний момент для ЄС, але у всіх сенсах не позитивний.

Щойно Тіммерманс і його колеги з гострим внутрішнім болем вирішили вперше в історії використати проти країни-члена Євросоюзу найсильнішу зброю з арсеналу, який є в ЄС. Адже Польща, на переконання Єврокомісії, знищила незалежність своєї судової системи, Брюссель наполегливо просить країни-члени ЄС відкрити кримінальне судочинство проти Польщі. В крайньому – і в найменш вірогідному випадку це буде коштувати Польщі тимчасового позбавлення права голосу.

Брюссель довго вагався, але тепер Європейська Комісія більше не бачить альтернативи цьому крокові. Однак тут же звучить перше питання від східноєвропейської журналістки, не подумав Брюссель, наскільки контрпродуктивним може бути це "прецедентне рішення і наскільки сильно воно загрожує ще більше розпалити і без того вже існуюче розчарування і навіть вороже ставлення до Європейського союзу.

Голландець Франс Тіммерманс, колишній глава МЗС і найважливіший заступник голови Єврокомісії Юнкера, є переконаним, навіть пристрасним європейцем. Він переконливий, коли описує кінець роздробленості Європи після розширення на схід у 2004 питання, дуже близьке його серцю.

І, природно, йому, як і всім його колегам, відомий ризик, на який зараз наважується Брюссель. Тому Тіммерманс майже у відчаї намагався протягом двох років відмовити польський уряд від перебудови судової системи. Усні пропозиції, вимоги, погрози, прохання, старання посередників, заклики, спроби, запрошення – Брюссель перепробував все, щоб змусити Варшаву піти на поступки.

Діяти, щоб зберегти довіру

Марно: з точки зору Брюсселя, правляча національна консервативна партія "Право і справедливість" підірвала реформою судової системи верховенство закону і розподіл влади в країні. До того ж на останньому засіданні в 2017 році з важким серцем Колегія прийняла рішення про необхідність "ядерної опції" у відповідності зі статтею 7 Конституційного договору.

Для Брюсселя настав час нарешті діяти, щоб не втратити повністю всю свою довіру до себе як спільноти з загальними цінностями і правами. Хоча не тільки малоймовірно, але і майже неможливо, що в даному випадку дійде до найсуворіших з можливих санкцій - їх можна прийняти лише одноголосно, а Угорщина вже заявила, що вона твердо стоїть на боці Варшави. Дії Комісії ЄС проти Польщі неприйнятні і порушують незалежність країни, заявив заступник прем'єр-міністра Жолт Шемьен.

МЗС Польщі також різко розкритикував Брюссель. Рішення Європейської Комісії носило політичний і неправомірний характер, заявила обурена Варшава і пригрозила: рішення напружує взаємини і ускладнює побудову взаємної довіри і єдності без жодної необхідності.

Але для Комісії ЄС важливо було, нарешті, зробити принциповий крок і делегувати відповідальність державам-членам Союзу. Тепер уряди повинні грати в відкриту, навіть якщо популярності багатьом це не додало. Популісти люблять звинувачувати ЄС у протиправному порушенні державних кордонів сфер діяльності, таких як положення конституції, – і ця думка стає все більш популярною серед населення.

Проблема в тому, що різка загроза санкцій проти Польщі виникла в той час, коли напруженість між Сходом і Заходом вище, а траншеї глибше, ніж будь-коли раніше. Правокатолицький уряд Польщі успішно представляє ЄС як супротивника Польщі і заявляє, що Захід морально розкладається і наближається до свого кінця.

При запуску "юридичної атомної бомби" відцентрові сили загрожують стати ще більшими. Можливо, ЄС занадто довго чекав і навряд чи може щось зробити в боротьбі за верховенство закону в Польщі - адже там прийняті вже 13 законів, що дозволяють політикам впливати безпосередньо на всі суди і прокуратури країни.

Майже непередбачувані наслідки

Однак, Брюссель вирішив, що ризик у разі бездіяльності був би ще вищим. Фактично це була червона картка, висловлюючись словами Тіммерманса. Тим не менш, наслідки непередбачувані. Хто знає, чи не закінчиться це навіть виходом Польщі з ЄС – нехай населення, згідно з опитуваннями, цього ні в якому разі не хоче.

"Можливо, уряд взагалі не зацікавлений в тому, щоб залишатися в ЄС після 2020 року, тобто після наступних парламентських виборів і початку нового бюджетного періоду ЄС", – сказала польська політолог Рената Мієнковська виданню "Zeit"". – Якщо це фінансово невигідно, то Польща може попрощатися з ЄС. Мені боляче це говорити, але вихід Польщі з ЄС абсолютно реальний".

Як повідомляв УНІАН, Польщі пригрозили позбавленням права голосу в ЄС через судової реформи. Всі члени Євросоюзу повинні будуть проголосувати з питання про те, чи порушила Польща, на їх думку, існуючі в ЄС правила.