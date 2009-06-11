Літак з 203 пасажирами вимушено сів через пожежу на борту

Австралійський літак з 203 пасажирами зробив вимушену посадку на острові Гуам після того, як на його борту почалася пожежа.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, літак Airbus A330, який експлуатується протягом двох років, здійснював рейс з Японії до Австралії. На четвертій годині польоту загорілося вікно в кабіні пілотів, пожежу загасив один з членів екіпажу.

Як передає агентство Reuters, прес-секретар компанії Airbus заперечує поширене газетою Le Figaro повідомлення про те, що компанія збирається призупинити польоти літаків A330/340 як реакцію на авіакатастрофу літака Airbus над Атлантикою. За словами прес-секретаря компанії, ці авіалайнери безпечні.