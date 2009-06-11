Літак з 203 пасажирами вимушено сів через пожежу на борту
08:41, 11 червня 2009Світ
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Airbus A330 летів з Японії до Австралії
Австралійський літак з 203 пасажирами зробив вимушену посадку на острові Гуам після того, як на його борту почалася пожежа.
Як повідомляє Бі-Бі-Сі, літак Airbus A330, який експлуатується протягом двох років, здійснював рейс з Японії до Австралії. На четвертій годині польоту загорілося вікно в кабіні пілотів, пожежу загасив один з членів екіпажу.
Як передає агентство Reuters, прес-секретар компанії Airbus заперечує поширене газетою Le Figaro повідомлення про те, що компанія збирається призупинити польоти літаків A330/340 як реакцію на авіакатастрофу літака Airbus над Атлантикою. За словами прес-секретаря компанії, ці авіалайнери безпечні.
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