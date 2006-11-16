Вперше спікером в Конгресі США обрали жінку (фото)

Сьогодні одностайно спікером палати представників Конгресу США була обрана Ненсі Пелосі (Nancy Pelosi), яка, таким чином, стала першою жінкою, що здобула цю посаду. Н.Пелосі розпочне роботу в січні 2007 р. і змінить на цій посаді республіканця Денніса Дж.Хестерта.

Нагадаємо, за підсумками проміжних виборів у США, що відбулися 7 листопада 2006 р., контроль над Конгресом вперше за останні 12 років одержали демократи.

Довідка. Ненсі Пелосі 66 років, вона народилася в місті Балтімор в сім`ї американців італійського походження. Її батько Томас д’Алессандро був депутатом Конгресу і мером Балтімора. Здобула вищу освіту в Балтіморі і Вашингтоні. Політичною діяльністю займається з середини 80-х років. У 1987 році обрана до Конгресу від штату Каліфорнія, балотувалася в окрузі, де позиції Демократичної партії традиційно сильні. З 2002 року очолює фракцію демократів в Палаті представників, замінивши на цій посаді Діка Гепхарда. Вона одружена з мільйонером Полом Пелосі (бізнес у сфері нерухомості), мати п`ятьох дітей.