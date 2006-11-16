Лідери невизнаних республік проводять консультації в Москві

Лідери Південної Осетії, Абхазії та Придністров`я проводять сьогодні консультації в Москві, повідомив РІА «Новости» повноважний представник президента Південної Осетії в Москві Дмитро МЕДОЄВ.

"Це робоча зустріч в рамках підписаної 14 червня 2006 року в Сухумі декларації про створення спільноти "За демократію і права народів", - сказав Д.МЕДОЄВ.

Повпред уточнив, що лідери невизнаних республік Едуард КОКОЙТИ, Сергій БАГАПШ та Ігор СМИРНОВ "обговорюють питання економічного співробітництва, взаємодопомоги, а також проводять консультації про подальші дії з визнання цих держав міжнародним співтовариством, грунтуючись на результатах референдумів".

Референдум про незалежність в Абхазії пройшов у 1999 році, в Придністров`ї - 15 вересня 2006 року, в Південній Осетії - 12 листопада цього року.