Росія відзначає головне державне свято

У Росії сьогодні пройдуть урочистості, присвячені головному державному святу країни.

Очікується, що в день Росії будуть організовано більше 1 тисячі 300 святкових заходів - концертів, спортивних змагань, фейєрверків, передає Радіо Свобода. У Кремлі пройде церемонія вручення Державних премій.

Свято одержало свою нинішню назву в 2002 році, до цього воно називалося Днем прийняття декларації про державний суверенітет Росії. Ця подія відбулася у 1990 році.