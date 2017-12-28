В Ірані більше не будуть арештовувати жінок за зовнішній вигляд, що суперечить нормам ісламу

Сьогодні глава поліцейського управління Тегерана бригадний генерал Хосейн Рахімі заявив, що місцевих громадян, які не дотримуються норми ісламу в своєму зовнішньому вигляді, більше не будуть піддавати арешту, повідомляє kommersant.ru.

Читайте також У Саудівській Аравії жінкам дозволять керувати вантажівками та мотоциклами - ЗМІ Новий глава столичної поліції був призначений у серпні, тоді як попередній, Хосейн Саджедінія, відрізнявся більш суворими порядками. У квітні 2016 року він заявив, що в іранській столиці працюють близько 7 тис. поліцейських у цивільному, які стежать за дотриманням норм ісламу в одязі та зовнішньому вигляді».

Точних даних про те, скільки і за що саме було покарано людей, не повідомляється. Влада лише іноді публікує окремі дані - наприклад, в кінці 2015 року дорожня поліція заявила, що за рік близько 40 тис. жінок-водіїв були покарані за так званий поганий хіджаб - коли при водінні хустка знаходиться не на голові, а на шиї.

Новий глава поліції також не став уточнювати, за які саме «порушення норм ісламу у зовнішньому вигляді» громадян тепер не будуть арештовувати, а направлятимуть на спеціальні виховні курси, де працюють близько 7 тис. співробітників.

За даними західних ЗМІ, раніше такі санкції застосовувалися в основному до жінок за відсутність хустки на голові, надто яскравий макіяж, манікюр.