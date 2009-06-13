Лукашенко може відкласти поїздку до Москви через “молочну війну”

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО відклав до ранку виліт до Москви для участі в призначеній на 14 червня сесії Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку, через ситуацію з поставками білоруської молочної продукції до Росії, повідомляє білоруське інформаційне агентство БЕЛТА.

За його даними, О.ЛУКАШЕНКО після оперативної наради щодо ситуації з поставками молока і молочної продукції до Росії відклав до ранку виліт до Москви. Міністр закордонних справ Білорусі Сергій МАРТИНОВ в телефонній розмові з міністром закордонних справ Росії Сергієм ЛАВРОВИМ проінформував свого колегу про можливу неучасть білоруської делегації в сесії ОДКБ, зазначає агентство.

С.МАРТИНОВ висловив позицію Мінська, яка полягає в неможливості обговорення питань військової безпеки в умовах, коли під загрозу ставиться економічна безпека Республіки Білорусь, йдеться в повідомленні.

Наразі відносини Мінська з Москвою ускладнені "молочною" війною. Крім того, Росія не надала Мінську кредит на 500 мільйонів доларів, що викликало гнівну реакцію у білоруського президента.

Нагадаємо, що 9 червня керівник Росспоживнагляду Геннадій ОНИЩЕНКО заявив, що заборонив імпорт майже всього спектру молочної продукції з Білорусі. Раніше він видав розпорядження щодо заборони майже 600 найменувань білоруських молочних товарів.

11 червня прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН запевнив, що Росія і Білорусь домовилися про поставки молока. Він також попросив міністра сільського господарства Олену СКРИННІК реалізувати цю домовленість на практиці. Прем`єр не уточнив, чи буде відмінено розпорядження Росспоживнагляду, яким була заборонена торгівля на території Росії молочними продуктами з Білорусі.

Заборона Росспоживнагляду послідувала в період різкого охолодження відносин між Москвою і Мінськом, викликаного небажанням Росії видавати обіцяний кредит у 500 мільйонів доларів.