Іранська влада заарештувала лідерів партій, які підтримали Мусаві

Іранські власті заарештували щонайменше десятьох лідерів двох партій, які підтримували на президентських виборах кандидата-реформіста Мір-Хоссейна Мусаві, повідомило в неділю агентство Франс Пресс з посиланням на представника одного з угруповань.

"Щонайменше десять членів "Ісламського фронту участі Ірану" і "Ісламської революційної організації моджахедів" було арештовано вчора", - сказав член першої партії Ражаб Алі Мазроєі (Rajab Ali Mazroei).

Раніше ізраїльська газета Haaretz на англомовному сайті повідомила про арешт основного суперника чинного президента Ірану Махмуда Ахмадінежада на президентських виборах, Мір-Хоссейна Мусаві.

За даними неофіційного і неназваного джерела, Мусаві був арештований, коли йшов до верховного духовного лідера Ірану аятолли Алі Хаменєї. Проте газеті не вдалося зв`язатися ні з самим Мусаві, ні з його основними помічниками, щоб підтвердити цю інформацію.

Згідно з оголошеними результатами виборів чинний глава Ірану Ахмадінежад набрав 62,63% голосів, Мусаві - 33,75% голосів, інші двоє кандидатів одержали більше 2% голосів. Мусаві ще до оголошення офіційних підсумків заявив про свою перемогу, а пізніше звинуватив владу в підтасовці підсумків.

Після оголошення результатів в суботу вдень на вулиці Тегерана вийшли супротивники Ахмадінежада і незадоволені підсумками голосування. Поліція досі намагається придушити протести.

РІА "Новости"