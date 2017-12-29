У Канаді з відомої української колядки зробили флешмоб (відео)
Близько двох десятків чоловіків заспівали "Дорий вечір тобі, пане господарю".
В одному з торгівельних центрів міста Едмонтон у Канаді відому українську колядку заспівали близько двох десятків чоловіків.
Відео флешмобу опубліковано на Українського чоловічого хору Едмонтону.
Читайте такожУ Сінгапурі заспівали "Щедрик" під час молитви за мир
Флешмоб почався з того, що двоє чоловіків у вишиванках посередині торгівельного центру почали співати українську колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю". Після цього з різних кутків до них почали підходити інші чоловіки, співаючи колядку.
На початку відео двоє чоловіків привітали українців з Різдвом.
"Наші брати і сестри, розкидані по цілому світі, ми передаємо ці різдвяні вітання від Українського чоловічого хору з далекого канадського міста Едмонтон", - привітав один з учасників хору.
Як повідомляв УНІАН, популярний український гурт створив дивовижний кавер на пісню "Щедрик".