У Канаді з відомої української колядки зробили флешмоб (відео)

В одному з торгівельних центрів міста Едмонтон у Канаді відому українську колядку заспівали близько двох десятків чоловіків.

Відео флешмобу опубліковано на Українського чоловічого хору Едмонтону.

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Флешмоб почався з того, що двоє чоловіків у вишиванках посередині торгівельного центру почали співати українську колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю". Після цього з різних кутків до них почали підходити інші чоловіки, співаючи колядку.

На початку відео двоє чоловіків привітали українців з Різдвом.

"Наші брати і сестри, розкидані по цілому світі, ми передаємо ці різдвяні вітання від Українського чоловічого хору з далекого канадського міста Едмонтон", - привітав один з учасників хору.

Як повідомляв УНІАН, популярний український гурт створив дивовижний кавер на пісню "Щедрик".