Білоруський МЗС виступив з офіційною нотою

16:07, 14 червня 2009
Світ
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Мінськ не згоден з рішеннями ОДКБ

Міністерство закордонних справ Білорусі передало в Секретаріат Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) офіційну ноту, в якій наголошується, що неучасть Білорусі у засіданнях Ради колективної безпеки, Ради міністрів закордонних справ, Ради міністрів оборони, Комітету секретарів рад безпеки означає відсутність згоди країни на прийняття рішень, що розглядаються цими органами, і відповідно відсутність консенсусу для прийняття рішень.

Про це повідомляється на сайті МЗС Білорусі.

«Відповідно до пункту 1 Правила 14 Правил процедури органів ОДКБ, затверджених рішенням Ради колективної безпеки Організації про документи, що регламентують діяльність Організації Договору про колективну безпеку від 18 червня 2004 року, неучасть Білорусі у вищезгаданих засіданнях означає відсутність її згоди на прийняття рішень, що розглядаються цими органами, і відповідно відсутність консенсусу для прийняття рішень», - заявляє МЗС Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні глави МЗС країн ОДКБ без участі Білорусі підготували всі документи для створення Колективних сил оперативного реагування (КСОР) ОДКБ.

 

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