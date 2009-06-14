Медведєв вважає, що у Лукашенка «молочна істерика»

На саміті ОДКБ в Москві президент Дмитро Медведєв заявив, що Росія сподівається, що «молочна істерика» Мінська не зіпсує роботи зі створення Колективних сил швидкого реагування (КСОР) ОДКБ, і проблеми найближчим часом будуть вирішені.

Президент Росії підкреслив, що тема поставок молочної продукції з Білорусі в Росію - «чисто технічне питання, яке можна було б вирішити достатньо швидко, коли б не надмірне політизування і бажання пов`язати все з ОДКБ». Медведєв відзначив, що сам президент Білорусі «не дзвонив йому по телефону і не говорив, що не збирається приїжджати». Глава російської держави нагадав, що Білорусь «споживає значні ресурси, що поставляються з Російської Федерації». «Росія для Білорусії дуже важлива, - додав він. - Ми це розуміємо. Але коли працюємо з таких питань, бажано дотримувати правил і квот на постачання». Разом з тим Медведєв заявив, що «невірно робити заручником двосторонніх проблем багатосторонні формати».

Газета.ру