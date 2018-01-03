З Латвії депортували російського пропагандиста
За словами журналіста, під час затримання йому показали документи, в яких говорилося: "щось про загрози державі".
У Ризі затримали журналіста російського каналу ТВЦ Анатолія Курлаєва.
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Про це він сам розповів у вівторок радіостанції Baltkom і російським інформаційним агентствам, передає Радіо Свобода.
Поліцейські повідомили журналісту, що в 2015 році міністерство внутрішніх справ Латвії довічно заборонило йому в'їзд на територію країни. За словами Курлаєва, при затриманні йому показали документи, в яких говорилося: "щось про загрози державі".
Анатолій Курлаєв, який прибув до Риги 1 січня, уточнив, що знаходиться під конвоєм у відділенні поліції.
Пізніше у своєму акаунті в Twitter він повідомив, що його депортують з Латвії, опублікувавши відповідний документ.
Депортували мене з Латвії. Отлетался. pic.twitter.com/iLAsQ42TfE— Anatoliy Kurlaev (@TolyaKurlaev) 2 січня 2018 р.