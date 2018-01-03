З Латвії депортували російського пропагандиста

У Ризі затримали журналіста російського каналу ТВЦ Анатолія Курлаєва.

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Про це він сам розповів у вівторок радіостанції Baltkom і російським інформаційним агентствам, передає Радіо Свобода.

Поліцейські повідомили журналісту, що в 2015 році міністерство внутрішніх справ Латвії довічно заборонило йому в'їзд на територію країни. За словами Курлаєва, при затриманні йому показали документи, в яких говорилося: "щось про загрози державі".

Анатолій Курлаєв, який прибув до Риги 1 січня, уточнив, що знаходиться під конвоєм у відділенні поліції.

Пізніше у своєму акаунті в Twitter він повідомив, що його депортують з Латвії, опублікувавши відповідний документ.