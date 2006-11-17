США вважають військову потужність Китаю зайвою

У США викликає дедалі більше занепокоєння зростання військової потужності Китаю, яка в американській адміністрації оцінюється як надмірна. З такою заявою, як повідомляє AP, виступила держсекретар Кондолізза Райс, яка перебуває у В`єтнамі разом з президентом Джорджем Бушем.

"Нам видається, що військові амбіції Китаю надмірні для тієї ролі, яку країна відіграє в регіоні", - сказала Райс в розмові з журналістами. За її твердженням, США розглядають Китай, як рівноправного партнера в розв`язанні міжнародних питань. "Це означає, що китайська енергія, економічне зростання, прагнення до змін повинні бути частиною міжнародної економічної системи, в якій всі можуть конкурувати і конкурувати на рівних", - уточнила держсекретар.

Агентство зазначає, що в останні роки Пекін істотно розширив свій військовий арсенал за рахунок придбання новітніх літаків, підводних човнів і ракет. Згідно з офіційними звітами, військовий бюджет Китаю цього року зріс на 14 відсотків і досяг 35,3 мільярда доларів. Проте багато експертів схильні вважати цю цифру заниженою мінімум утричі.

Нагадаємо, що президент Буш і Кондолізза Райс перебувають у В`єтнамі, куди вони прибули для участі в регіональному економічному форумі. Це перший візит для обох чиновників до цієї країни.

Лента.ру