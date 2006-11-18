Сенат США ухвалив підтримати вступ до НАТО Грузії і України

Сенат США ухвалив законопроект про підтримку вступу Грузії і України до членів НАТО.

Як повідомили РІА Новини в секретаріаті палати, законопроект під назвою "Акт 2006 року про консолідацію свободи в НАТО" ухвалений сенатом одностайно.

У документі йдеться про необхідність прийняття в члени НАТО Грузії, Албанії, Хорватії і Македонії, а також про готовність США підтримати вступ до НАТО України, якщо цього захоче українська сторона.

"За умови продовження з їхнього боку демократичних, оборонних і економічних реформ, а також їх здатності і бажання відповідати вимогам відповідності членства в НАТО конгрес США закликає здійснити своєчасний прийом Албанії, Хорватії, Грузії та Македонії в НАТО для просування безпеки і стабільності в Європі", - зазначається в законопроекті.

"Конгрес США підтверджує, що він готовий розглянути і при виконанні відповідних умов підтримати зусилля України щодо вступу в НАТО у разі, якщо Україна ухвалить рішення про вступ до членів Альянсу", - наголошується в документі.

У ньому передбачене виділення в 2007 фінансовому році коштів з федерального бюджету США на "сприяння у сфері безпеки" для підготовки до вступу в НАТО для Грузії у розмірі $10 мільйонів, Албанії - $3,2 мільйона, Хорватії - $3 мільйони і Македонії - $3,6 мільйона.

Авторами законопроекту є група сенаторів на чолі з лідером сенатської більшості, сенатором-республіканцем Біллом Фрістом.

Ініціативу Фріста підтримали ряд сенаторів, зокрема, голова сенатського комітету у закордонних справах сенатор-республіканець Річард Лугар і сенатор-республіканець Джон Маккейн, який планує висунути свою кандидатуру на президентських виборах 2008 року.

"Я вірю, що майбутнє членство Албанії, Хорватії, Грузії і Македонії в НАТО буде успіхом для Європи, НАТО і США, оскільки це розширить зону миру і безпеки", - зазначено в заяві Лугара, зробленій ним у зв`язку з ухваленням законопроекту.

РІА "Новости"