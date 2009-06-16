Генштаб ЗСУ і НАТО обговорюють плани на два роки наперед

У Києві представники Генерального штабу Збройних сил України і НАТО обговорюють план військового співробітництва на 2010-2011 роки.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони, сьогодні у Києві розпочався другий раунд штабних переговорів з підготовки проекту Робочого плану Військового комітету Україна – НАТО на 2010-2011 роки.

Делегацію Організації Північноатлантичного договору на переговорах представляють офіцери Офісу зв’язку НАТО в Україні, Стратегічного командування НАТО з трансформації та військові аташе країн Альянсу в Україні.

Метою заходу є уточнення змісту Робочого плану Військового комітету Україна – НАТО на 2010-2011 роки та пріоритетних завдань розвитку Збройних сил України, які виконуватимуться за підтримки Альянсу впродовж зазначеного періоду.

Як повідомляють у Міноборони, Робочий план Військового комітету Україна – НАТО є основним інструментом військового співробітництва Збройних сил України з Альянсом.

Традиційно зміст документу складається із завдань, спрямованих на підтримку виконання заходів щорічних Цільових планів Україна – НАТО в частині, що стосується Міністерства оборони та ЗСУ.

Цей Робочий план затверджується щорічно під час засідання Військового комітету Україна – НАТО на рівні начальників генеральних штабів.