У Середземному морі зафіксовано перший цього року випадок загибелі мігрантів

Щонайменше восьмеро мігрантів потонули в суботу, 8 січня, біля узбережжя Лівії при спробі перетнути Середземне море, ще десятки людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомила італійська берегова охорона, яка також зазначила, що 84 людини вдалося врятувати, інформує DW.

Представник лівійських військово-морських сил припустив, що потонули щонайменше 25 людей. В інтерв'ю агентству AP він зазначив, що на гумовому човні перебувало понад 100 мігрантів. Причиною аварії стали, ймовірно, погані погодні умови. Човен зазнав катастрофи в міжнародних водах, а у ВМС Лівії не було ресурсів, аби прийти на порятунок.

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За даними неурядової рятувальної організації Sea-Watch, кількість загиблих також становить щонайменше 25 осіб.

Ця аварія стала першим у 2018 році випадком загибелі мігрантів у Середземному морі, повідомили в іспанській неурядовій рятувальній організації Proactiva Open Arms. Там зазначили, що мігранти перебували у воді декілька годин перш ніж були врятовані.