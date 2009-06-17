Китай може створити космічні війська

Китай розглядає можливість створення власних космічних військ, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на новинну службу "Чжунго ван".

"Становлення космічних військ має бути включене до плану розвитку Народно-визвольної армії Китаю", - цитує портал співробітника Академії військових наук КНР Ван Фааня. За його словами, розгортання бойових підрозділів у космосі потрібне для того, щоб захистити китайські космічні апарати, кількість яких постійно зростає.

На сьогодні на орбіті діють 54 китайські штучні супутники Землі. Серед перспективних проектів КНР з освоєння космосу - розгортання системи глобального позиціонування "Бейтоу" ("Компас"), створення до 2020 року власної орбітальної станції, висадка людини на Місяць і будівництво бази на природному супутнику Землі до 2030 року, відправка безпілотних апаратів за межі Сонячної системи до 2050 року.

Співробітник Академії військових наук КНР нагадав, що для захисту об`єктів, які перебувають на орбіті, свої космічні війська вже створили Росія і США, аналогічні плани виношує Індія.

Створення космічних військ є вже третьою масштабною оборонною ініціативою Китаю з початку 2009 року. У березні міністр оборони КНР Лян Гуанле підтвердив намір Пекіна побудувати власний авіаносець. Глава військового відомства заявив, що "з усіх великих світових держав КНР залишається єдиною країною, яка не має авіаносців, тому Китай більше не може залишатися без цього виду озброєнь".

У квітні в КНР була опублікована "Доповідь про розвиток науково-технічних дисциплін у галузі озброєння", де було заявлено про плани створювати новий вид озброєння, зокрема - бойових роботів і електромагнітні гармати.

Оборонний бюджет КНР на 2009 рік перевищує 480,6 мільярдів юанів (70,7 мільярда доларів), або 6,3% загального об`єму витрат держбюджету. Зокрема, Пекін має намір збільшити фінансування новітніх розробок в галузі озброєнь, підготовки військових до таких нетрадиційних викликів безпеці, як масштабні землетруси і тероризм.