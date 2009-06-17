Росія і Білорусь уклали «молочне» перемир'я

Росія і Білорусь завершили переговори з «молочної» проблеми і досягли домовленості, яка влаштовує обидві сторони, заявила міністр сільського господарства РФ Олена СКРИННИК, передає РІА «Новости».

"Ми на позитивній ноті завершили наші консультації, переговори й уклали угоду, яка влаштовує обидві сторони", - сказала О.СКРИННИК.

Тим часом, раніше у вівторок увечері заступник міністра сільського господарства і продовольства Білорусі Михайло САВЕЛЬЄВ звинуватив Росспоживнагляд у небажанні вирішувати проблему, пов`язану з відновленням постачань білоруської молочної продукції до Росії, і заявив, що білоруську делегацію, яка проводила переговори, відкликано з Москви.

Росія раніше ввела обмеження на постачання білоруської молочної продукції, що викликало невдоволення Мінська. Росспоживнагляд спочатку заборонив ввезення майже 500 найменувань, а відтак - ще 800 через те, що білоруські виробники не переоформили документи відповідно до вимог російського техрегламенту щодо молока.

За словами О.СКРИННИК, у результаті спільної роботи "ми домовилися "обнулити" ввезення сухого молока з Білорусі в другому і третьому кварталах".

Таким чином, у період так званого "великого молока" російські виробники для виготовлення сухого молока купуватимуть молочну продукцію у російських же сільгоспвиробників, пояснила міністр. Вона відзначила, що це, крім усього іншого, дасть змогу виключити варіант демпінгу сухого молока.

"Водночас Росія збільшить обсяг імпорту білоруського сиру, твердих сирів і масла відповідно до необхідних потреб нашої країни", - відзначила О.СКРИННИК.

Вона наголосила, що під час переговорів російська й білоруська сторони "відпрацювали механізми контролю досягнутих домовленостей, яких неухильно дотримуватимуться".

"Ми розуміємо, що Росія і Білорусь - це братські країни, вони повинні розвивати взаємну торгівлю, але вона покликана мати обопільно вигідний характер", - наголосила міністр.

Раніше у вівторок Мінськ оголосив про посилення із середи митного контролю на білорусько-російських магістралях. Посилення контролю, як заявив держсекретар Ради безпеки Білорусі Юрій ЖАДОБІН, є відповіддю на дії РФ щодо білоруських товарів.

Також комітет держконтролю Білорусі заявив, що 20% російського пива ввозиться в республіку і реалізується з використанням тіньових схем, і запропонував ввести в Білорусі інститут спеціального імпортера пива.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня Білорусь відмовилася брати участь у саміті Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), який проходив у Москві.

Рішення пов`язане із забороною на ввезення до Росії білоруських молочних продуктів, яку в Мінську вважають дискримінаційною, повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ Білорусі Андрій ПОПОВ.