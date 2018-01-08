Прем'єр Британії призначила Брендона Льюїса головою Консервативної партії
Тереза Мей проводить в понеділок перестановки в уряді Великої Британії.
Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей призначила на посаду голови Консервативної партії Брендона Льюїса, який замінив на цій посаді Патріка Маклафліна.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на повідомлення канцелярії британського прем'єра в Twitter.
«Королева була рада схвалити призначення депутата Брендона Льюїса на посаду міністра без портфеля. Він також став головою Консервативної партії», - наводить телеканал Sky News повідомлення адміністрації Мей.
Відзначається, що 46-річний Льюїс раніше обіймав посаду заступника глави британського МВС з питань імміграції. З 2010 року він є депутатом парламенту Сполученого Королівства.
Тереза Мей проводить у понеділок перестановки в уряді Великої Британії.